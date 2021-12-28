Популярный украинский банк обвиняют в сотрудничестве с мошенниками: что произошло

Клиентка Приватбанка пожаловалась на то, что с ее карты списали деньги. И это при том, что она установила лимит на оплату в интернете. Женщина, которая является клиенткой банка более 10 лет сильно возмущена.





По ее словам, она получила сообщение, что с ее карты осуществлена успешная оплата на сумму 3770 гривен. Хотя никаких покупок она не делала, а на карте был установлен интернет-лимит.

После происшествия женщина немедленно обратилась в службу поддержки. Специалисты сказали ей, что интернет-лимит не работает, а причина в том, что она сама ввела данные карты на каком-то сайте, а это считается согласием на транзакцию и не требует подтверждения.

Бывшая клиентка Приватбанка возмущена тем, что банк добровольно дает доступ мошенникам, так как убирает и лимит на оплату в интернете, и сообщения с подтверждением перевода, и звонки. Получается, что Приватбанк работает с мошенниками, говорит женщина.

Пострадавшая также добавляет, что по такой же схеме обманули ее невестку.

Как ситуацию комментируют в Приватбанке

Сотрудники службы поддержки быстро отреагировали на обвинения женщины. Они утверждают, что есть всего одно обстоятельство, при котором деньги за интернет-покупки могут списываться автоматически, а интернет-лимит срабатывает только при подозрительных операциях. Если клиент сам ввел данные и сохранил их на сайте, а также дал согласие на списания. В таком случае сайт будет считаться доверенным. Также женщине сообщили, что в банке могут подать заявку на отмену транзакции.

Напомним, что на Новый год отделения Приватбанка не будут работать с 1 по 3 января включительно. А вот приложение «Приват24» будет доступно ежедневно и круглосуточно.

Такой же график работы и в другого популярного украинского банка – Ощадбанка. Приложение «Ощад24» тоже будет работать без выходных и перерывов.