В 2022 году пенсию поднимут на рекордные 83%: кто в первую очередь получит надбавку?

Министерство социальной политики во главе с Мариной Лазебной опубликовало информацию о том, что в следующем году пенсии будут существенно трансформироваться. Должен хорошо улучшиться уровень жизни у многих пожилых людей.





Прибавки будут распределяться на льготные, то есть отдельно для льготных категорий. На возрастные, то есть одинаковую доплату, получит определенная возрастная категория. Пересчет коснется даже тех, кто получает наименьшую пенсию, потому что в свое время им не хватило трудового стажа.

Если в процентах, то самая большая доплата будет выглядеть как 83% от нынешней суммы. Если рассматривать надбавку в цифрах, то наибольшей суммой доплаты будет 1600 грн. Так кому, сколько, а главное когда? Рассказываем.

Есть три категории пенсионеров, которые получат наибольшую доплату

В настоящее время, судя по тому, какие цифры озвучило Министерство социальной политики, то больше всего ощутят перерасчет три категорий граждан.