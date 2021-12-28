В 2022 году пенсию поднимут на рекордные 83%: кто в первую очередь получит надбавку?
Министерство социальной политики во главе с Мариной Лазебной опубликовало информацию о том, что в следующем году пенсии будут существенно трансформироваться. Должен хорошо улучшиться уровень жизни у многих пожилых людей.
Прибавки будут распределяться на льготные, то есть отдельно для льготных категорий. На возрастные, то есть одинаковую доплату, получит определенная возрастная категория. Пересчет коснется даже тех, кто получает наименьшую пенсию, потому что в свое время им не хватило трудового стажа.
Если в процентах, то самая большая доплата будет выглядеть как 83% от нынешней суммы. Если рассматривать надбавку в цифрах, то наибольшей суммой доплаты будет 1600 грн. Так кому, сколько, а главное когда? Рассказываем.
Есть три категории пенсионеров, которые получат наибольшую доплату
В настоящее время, судя по тому, какие цифры озвучило Министерство социальной политики, то больше всего ощутят перерасчет три категорий граждан.
- Пенсионеры в возрасте 70-75 лет. Дело в том, что в 2022 году эти люди попадают под “возрастную надбавку”. Им в октябре досчитают по 300 грн, которые будут выплачиваться на постоянной основе. Сейчас большинство людей этого возраста получают пенсию в 2600 грн. Но это еще не все. Те кому все равно не будет выходить 3000, досчитают не по 300, а 400 и больше. То есть, если вам 70-75 лет, у вас полный рабочий стаж, то в 2022 году ваша пенсия будет точно не менее 3000 грн. А так, как в 2020 году данная категория получала в своем большинстве 1700 грн, значит, их пенсия вырастет на 83%.
- Владельцы максимальной пенсии. Эта категория насчитывает 3% от общего количества пенсионеров в стране. Они на сегодняшний день получают 17 800 грн пенсии, то есть (10 минимальных). В 2022 году их пенсия пересечет отметку 20000, ведь дважды будут повышать прожиточный минимум, поэтому пенсия вырастет дважды совокупно более чем на 2000 грн.
- Лица, получившие инвалидность в результате ликвидации аварии на ЧАЭС. Этим людям доплатят от 1000 до 4000 грн., в зависимости от группы инвалидности.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter