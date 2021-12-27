Очікування-реальність: як насправді зміняться пенсії у 2022 році?

Пенсіонерів добряче заінтригували регулярними новинами стосовно підвищення пенсій у наступному році. Дехто не до кінця вникнувши в цифри та офіційну інформацію, піддався так званому “сарафанному радіо” і ймовірно відчує у 2022 чимале розчарування.





Щоб цього не трапилося, ми вирішили трішки роз’яснити ситуацію з надбавками, і розповісти, кому та скільки реально перепаде. Деякі цифри, котрі анонсує міністр соціальної політики, Марина Лазебна — цілком реальні. А от деякі цифри досить завуальовані.

Підвищення будуть — але для всіх кардинально різні

Найбільша проблема людей полягає в тому, що почувши, наприклад, що пенсія виросте на 1600 грн., вони думають, що мова йде про всіх. А по факту, дораховується лише 160 грн. – як тут не розчаруватися. Отож, розберемо по пунктах, кілька найбільш неоднозначних підвищень.