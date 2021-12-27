Очікування-реальність: як насправді зміняться пенсії у 2022 році?
Пенсіонерів добряче заінтригували регулярними новинами стосовно підвищення пенсій у наступному році. Дехто не до кінця вникнувши в цифри та офіційну інформацію, піддався так званому “сарафанному радіо” і ймовірно відчує у 2022 чимале розчарування.
Щоб цього не трапилося, ми вирішили трішки роз’яснити ситуацію з надбавками, і розповісти, кому та скільки реально перепаде. Деякі цифри, котрі анонсує міністр соціальної політики, Марина Лазебна — цілком реальні. А от деякі цифри досить завуальовані.
Підвищення будуть — але для всіх кардинально різні
Найбільша проблема людей полягає в тому, що почувши, наприклад, що пенсія виросте на 1600 грн., вони думають, що мова йде про всіх. А по факту, дораховується лише 160 грн. – як тут не розчаруватися. Отож, розберемо по пунктах, кілька найбільш неоднозначних підвищень.
- Доплата у розмірі 1600 грн. Так, така надбавка дійсно буде. Але лише для тих, хто отримує максимальну пенсію. Таких пенсіонерів не багато, всього 3% від усіх. Власники мінімальної пенсії, тієї яку отримує більшість громадян отримають лише по 160 грн. доплати.
- Категорія 70+ отримає підвищення у розмірі 83%. Це лише частково правда. Не варто думати, що зараз візьмуть вашу пенсію і збільшать її майже вдвічі. Підвищення буде максимум на 300-400 грн. 83% це трохи завуальоване поняття, тому що ще у 2020 році, ті кому зараз 70+ мали мінімальну пенсію 1700-1900 грн. Тобто, якщо порівнювати з цією сумою, то підвищення справді на 83%. Якщо ж порівнювати з сумою, яку отримують ці пенсіонери в 2021 році (а це приблизно 2500), то 83% тут і близько немає.
- Особам з інвалідністю дорахують по 4000 грн. до пенсії. Це теж правда, але така цифра стосується не всіх. Подібна надбавка розрахована на осіб з інвалідністю першої групи. Друга і третя групи отримають в рази скромніші доплати.
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