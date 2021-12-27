Психологи назвали п’ять пунктів, які допоможуть закоханим зрозуміти, чи є в них спільне майбутнє

Починаючи нові стосунки, закохані зазвичай не дивляться на свого партнера повністю “тверезим” поглядом. Флюїди, пристрасть, закоханість — все це одягає на нас великі рожеві окуляри, і будь-які недоліки коханої людини здаються нам дурницею невартою уваги. Та потім, коли пристрасть втихає, і в стосунках з’являється більше буденності, починають вилазити “підводні камені”.





Здавалося б, вже час сім’ю створювати, а виявляється збоку не зовсім підходящий партнер. Хоча на початках всі думали, що все ідеально. Щоб подібного не трапилося і ви не втрачали дорогоцінний час на “не тих людей”, вже на перших побаченнях проговорюйте певні пункти, і аналізуйте вашу сумісність.

П’ять головних критеріїв сумісності

Цінності та плани на майбутнє

Якщо ви хочете сім’ю, дітей, а ваш партнер чайлд-фрі — це може в майбутньому перетворитися в проблему. Якщо ви зорієнтовані на тому, щоб побудувати кар’єру, чи марите переїздом закордон або у велике місто, а партнер не бачить себе ніде крім дому і лише в якості найнятого працівника — це теж проблемка для ваших стосунків. Цінності та плани мають збігатися.

Лібідо

Інколи темпераменти партнерів зовсім не сходяться і це стає великою проблемою. Комусь потрібно займатися сексом щодня, тоді як для другого партнера це справжнє випробовування, адже його/її організм вимагає статевого акту максимум раз у тиждень. Щоправда, цю несумісність пара зрозуміє не на перших побаченнях.

Фінансові пріоритети

Той хто зовсім не думає про завтрашній день і той хто майже все зароблене відкладає, навряд чи зможуть побудувати сім’ю. Звісно, цей момент можна проговорити і вирішити, потрібно лише грамотно побудувати діалог та почути один одного.

Різний ритм життя

Як показує практика, дуже багато пар розходяться через те, що один з партнерів легкий на підйом, обожнює шумні компанії, подорожі, та активне життя. А інший — максимальний домосід.

Гумор

Якщо партнер щоразу ображається на ваші жарти далеко вашим стосункам не зайти. Ймовірно це не ваша людина, і або вам доведеться постійно “фільтрувати” свої слова і тим самим перестати бути собою. Або ж ваш партнер/партнерка перебуватимуть у вічній образі на вас та тотальному невдоволенні вашими “недоречними жартами”.