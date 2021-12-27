За хлеб придется платить на 30% больше: когда ждать подорожания

Несмотря на рекордный урожай зерновых культур, в Украине острый дефицит качественной пшеницы. Более того, подорожали все продукты для производства продукции. Рекордное повышение цены стоит ожидать весной.





В Украине не хватает качественной муки для производства хлебобулочной продукции. Все это отобразиться на цене для конечного потребителя. Об этом заявляет глава Союза украинского селянства Иван Томич.

По словам эксперта, сейчас проблема с пшеницей 2-3 класса первой группы.

Даже при подорожании качество хлеба ухудшится. Сейчас цена на сырье для производства хлеба ниже, чем была несколько недель назад. Но уже с середины января стоит ожидать очередного подорожания.

Дальнейшая ситуация с ценами на сырье полностью зависит от состояния озимых. Сейчас лишь четверть всех посевов оценивается высоко. А это значит, что качественное сырье снова подорожает.

По словам Томича, стоимость хлеба к сентябрю 2022 года вырастет примерно на 35%. Как объясняет эксперт, на зерно приходится лишь половина стоимости буханки хлеба, вторая часть – зарплата работникам, налоги, энергоносители, инфраструктура и другие расходы.

Иван Томич утверждает, что в марте-апреле 2022 года стоит ожидать пиковой стоимости хлеба. Это при том что пока нет данных о состоянии энергоносителей, и том, снизятся они в цене или нет. До завершения жатвы стоимость хлеба и макаронных изделий будет существенно выше.

Сейчас на государственном уровне не существует программ по снижению цены на хлеб, как продукта первой необходимости. А значит, к сентябрю стоимость хлебобулочных изделий будет рекордно высокой. Возможно она снизится после сбора урожая, но не стоит полагаться на такую перспективу. Напомним, что в этом году Украины собрала рекордный урожай зернобобовых и масленичных культур, но большую часть сырья продали за границу.