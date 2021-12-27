Гривня впевнено укріплються: прогноз курсу валют на останній тиждень 2021

В останній тиждень 2021 року гривня потроху, але впевнено відвоює позицію у долара.





Державний регулятор на вівторок, 28 грудня, встановив курс на зниження курсу долара, до рівня 27,3 гривень за одиницю. Це майже на 5 копійок менше, ніж було до вихідних, тобто 24 грудня. Інформація взята із офіційного сайту Національного банку України.

Офіційний курс НБУ підтверджує, що у вівторок американська валюта подешевшає до рівня 27,23 гривні за долар, а це на 0,44 гривні менше, ніж минулого тижня. Це вперше за останні кілька днів українська гривня почала зміцнюватись. Слідом за доларом на 0,3 гривні впала європейська валюта. Наразі курс євро встановлено на рівні 30,819 за одиницю.

Дуже протилежна ситуація спостерігається на міжбанку. Вранці п’ятниці, 24 грудня долар США продавали по 27,23, але вже надвечір американська валюта відвоювала позиції до 27,26 гривні за одиницю. Така ж динаміка з європейською валютою. Євро виріс лише на 0,08 гривні до 30,849 у купівлі та 30,869 у продажу.

Йдеться про курс валют на вівторок, 28 грудня, а не понеділок. Це пов’язано з тим, що у суботу ми святкували Різдво. А оскільки субота – вихідний день, то за правилами Кодексу законів про працю вихідний переноситься на наступний робочий день.

Раніше експерти говорили, що спрогнозувати курс валют на початок 2022 року дуже складно. Поточна ситуація дозволяє говорити про стабілізацію гривні. Такий прогноз дає надію, що гривня відвоює позиції і долар подешевшає, а це стримає зростання цін на продукти споживчого кошика.