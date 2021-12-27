За хліб доведеться платити на 30% більше: коли саме чекати подорожчання

Незважаючи на рекордний урожай зернових культур, в Україні є гострий дефіцит якісної пшениці. Більше того, подорожчали усі продукти для виробництва продукції. Рекордне підвищення ціни варто очікувати навесні.





В Україні не вистачає якісного борошна для хлібобулочної продукції. Все це відобразиться на ціні кінцевого споживача. Про це заявляє голова Спілки українського селянства Іван Томич.

За словами експерта, зараз проблема із пшеницею 2-3 класу першої групи.

Навіть при подорожчанні якість хліба погіршиться. Зараз ціна на сировину для хліба нижча, ніж була кілька тижнів тому. Але вже з середини січня варто очікувати на чергове подорожчання.

Подальша ситуація з цінами на сировину повністю залежить стану озимих. Наразі лише чверть усіх посівів оцінюється високо. А це означає, що якісна сировина знову подорожчає.

За словами Томича, вартість хліба до вересня 2022 року зросте приблизно на 35%. Як пояснює експерт, на зерно припадає лише половина вартості буханця хліба, друга частина – зарплата працівникам, податки, енергоносії, інфраструктура та інші витрати.

Іван Томич стверджує, що у березні-квітні 2022 року варто очікувати пікової вартості хліба. Це при тому, що поки що немає даних про стан енергоносіїв, та точно не відомо, чи знизяться вони в ціні. До завершення жнив вартість хлібу і макаронних виробів буде істотно вищою.

Зараз на державному рівні немає програм зі зниження ціни на хліб, як продукта першої необхідності. Отже, до вересня вартість хлібобулочних виробів буде рекордно високою. Можливо, вона знизиться після збору врожаю, але не варто покладатися на таку перспективу. Нагадаємо, що цього року Україна зібрала рекордний урожай зернобобових та олійних культур, але більшу частину сировини продали за кордон.