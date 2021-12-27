Часть украинцев не сможет выйти на пенсию в 2022 году: названы причины

Части украинцев в 2022 году останется только мечтать о выходе на пенсию. Государство меняет правила выхода на пенсию. В результате чего часть граждан пенсионного возраста не смогут выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Разъяснения дали на официальном сайте Минсоцполитики.





В госбюджет на 2022 год заложены расходы на перерасчет пенсионных выплат для всех категорий граждан. В то же время ужесточаются требования для выхода на пенсию. Речь идет о возрасте и количестве трудового стажа. Таким образом:

чтобы в 60 лет выйти на пенсию, нужно иметь минимум 29 лет стажа;

для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь от 19 до 29 лет стажа;

в 65 право на заслуженный отдых получат лица со стажем от 15 до 19 лет.

Если стажа менее 15 лет, украинцы теряют право на пенсию от государства. Конечно, их не бросят на произвол судьбы. Такой категории граждан полагается материальная помощь, но только при условии, что их доход не превышает актуального прожиточного минимума. Также напомним, что уже с 1 января часть украинских пенсионеров получат повышенные выплаты.

Рост пенсий связан с повышением минимальной зарплаты и перерасчетом прожиточного минимума. Также в связи в увеличением минимальной зарплаты доплаты получат все пенсионеры, у которых есть стаж сверх нормы, а также пенсионеры со званием Почетный донор.

Напомним, что выплаты тысячи гривен вакцинированным гражданам не будет считаться доходом при оформлении субсидии или социальной помощи. Поскольку ковидная тысяча – одноразовая выплата, ее не будут учитывать в качестве дохода. Также тысяча не повлияет на размер субсидии, поскольку она не будет учитываться при расчете помощи на оплату коммунальных услуг.