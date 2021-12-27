Стало известно, кто может не платить земельный налог с 1 января

С 1 января вступает в силу законопроект №5600. Он обяжет граждан Украины платить налоги на земельные участки. Нововведение касается не всех граждан. Читайте дальше, чтобы узнать, нужно ли вам платить налог.





Уже с 1 января 2022 года украинцы, владеющие земельными участками, будут вынуждены платить «минимальное налоговое обязательство». По словам создателей законопроекта, такой шаг позволит легализовать агропромышленный комплекс.

Законопроект предусматривает несколько категорий граждан Украины, которые не будут платить налог по закону №5600. Таким образом:

От оплаты налогов освободят владельцев земельных участков, которые используют землю для собственных нужд.

Не придется платить налоги тем, кто продает продукцию со своего огорода, но при условии уплаты необходимых налогов на доход.

Собственники дач и небольших участков при домах до 50 соток также не будут платить налог.

Отдельно стоит отметить, что от уплаты налогов на землю с 1 января освободят граждан, которые владеют земельными паями, расположенными в пределах населенного пункта, дачного и садового кооператива. Также не надо будет платить налоги владельцам участков, полученных в результате приватизации в кооперативах в зоне отчуждения.

Как видите, государство регулярно усиливает налоговое законодательство, чтобы подтолкнуть граждан к легализации доходов. Напомним, что сейчас действует налоговая амнистия, то есть граждане могут заполнить нулевую декларацию и уплатить налог, чтобы «отбелить» средства. Налоговая амнистия действует до 1 сентября 2022 года.

После льготного периода налоговая внедрит непрямые методы налогового контроля и проверит доходы украинцев с 1995 года. Затем их сравнят с расходами, а с разницы заставят заплатить налог. Поэтому не стоит затягивать и лучше уже сейчас легализовать доходы.