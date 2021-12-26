Украинцев ожидает новый налог: придется платить даже за подарки

Уже скоро украинцев заставят платить налоги даже со старой прибыли. Речь идет не о всех доходах, а лишь о неофициальных. Уже с начала 2022 года налоговая служба будет использовать непрямые методы налогового контроля, а значит, все украинцы рано или поздно будут вынуждены уплатить налоги.





Сейчас известно лишь о том, что официальные доходы украинцев сравнят с расходами, а с незадекларированной разницы заставят уплатить налог. Если человек не имеет возможности подтвердить происхождение денежных средств, его заставят заплатить налог на разницу.

На данном этапе под проверки налоговой подпадают такие доходы:

независимая профессиональная деятельность, например, парикмахеры, работающие на дому;

доходы, полученные не от официального работодателя;

средства, которые поступили из-за границы;

доход из сдачи недвижимого имущества в аренду;

доходы от инвестиций;

подарки;

прощеные долги и кредиты, если сумма превышает четверть минимальной зарплаты;

прибыль от продажи продукции животноводства, если сумма превышает 50 минимальных зарплат;

средства, полученные в качестве благотворительной или нецелевой помощи;

деньги от продажи недвижимого имущества.

Кроме всего вышеперечисленного, не придется платить налоги за мелкие активы: сбережения до 400 тысяч гривен, жилая недвижимость, площадь которой не превышает 120 квадратов и один автомобиль.

Если активы превышают вышеописанные и гражданин до сентября 2022 года не подаст нулевую декларацию, то ему придется заплатить:

5% за недвижимость, валюту, авто, права интеллектуальной собственности, имущество юридических лиц;

2,5% с ОВГЗ;

10% с остальной собственности.

Как видите, лучше не ждать, а как можно скорее заполнить нулевую декларацию и добровольно уплатить налоги. Отметим, что деньги придется минимум на 1 год положить на банковский счет. Если не легализовать денежные средства или имущество, то вскоре ими не можно будет воспользоваться. Конечно, ваш нелегальный дом никто забирать не будет, но если вы захотите его продать, придется уплатить налог согласно правилам Налогового кодекса Украины.