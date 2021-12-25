Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть за подарунки

Вже скоро українців змусять сплачувати податки навіть із старого прибутку. Йдеться не про всі доходи, а лише про неофіційні. Вже з початку 2022 року податкова служба використовуватиме непрямі методи податкового контролю, а отже, всі українці рано чи пізно будуть змушені сплатити податки.





Наразі відомо лише про те, що офіційні доходи українців порівняють із витратами, а із незадекларованої різниці змусять сплатити податок. Якщо людина не має можливості підтвердити походження коштів, її змусять сплатити податок на різницю.

На цьому етапі під перевірки податкової підпадають такі доходи:

незалежна професійна діяльність, наприклад, перукарі, що працюють вдома;

доходи, отримані не від офіційного роботодавця;

кошти, що надійшли з-за кордону;

дохід із здавання нерухомого майна в оренду;

прибутки від інвестицій;

подарунки;

прощені борги та кредити, якщо сума перевищує чверть мінімальної зарплати;

прибуток від продажу продукції тваринництва, якщо сума перевищує 50 мінімальних зарплат;

кошти, отримані як благодійна або нецільова допомога;

гроші від продажу нерухомого майна.

Окрім усього перерахованого вище, не доведеться платити податки за дрібні активи: заощадження до 400 тисяч гривень, житлова нерухомість, площа якої не перевищує 120 квадратів і один автомобіль.

Якщо активи перевищують вищеописані та громадянин до вересня 2022 року не подасть нульову декларацію, то йому доведеться заплатити:

5% за нерухомість, валюту, авто, права інтелектуальної власності, майно юридичних осіб;

2,5% з ОВДП;

10% з решти власності.

Як бачите, краще не чекати, а якнайшвидше заповнити нульову декларацію та добровільно сплатити податки. Зазначимо, що гроші доведеться щонайменше на 1 рік покласти на банківський рахунок. Якщо не легалізувати кошти чи майно, то незабаром ними не можна буде скористатися. Звичайно, ваш нелегальний будинок ніхто не забиратиме, але якщо ви захочете його продати, доведеться сплатити податок згідно з правилами Податкового кодексу України.