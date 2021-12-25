Тепер обміняти долари в ПриватБанку дуже проблематично: що змінилося?

Перед Новим роком люди частіше продають долари. Дістають старі заначки, щоб відсвяткувати Новий рік та Різдво, купити подарунки і накрити святковий стіл. Зазвичай купують та продають іноземну валюту в банку, адже вважається, що це набагато надійніше, а особливо якщо мова про великі суми.





Проте, зараз всім тим, хто звик купувати або продавати долари у ПриватБанку треба пошукати запасні варіанти. На днях в установі трапився дивний інцидент, який добряче похитнув репутацію банку, та змусив багатьох клієнтів трохи похвилюватися.

У клієнта відмовилися приймати долари

Інцидент трапився на днях в одному з відділень банку. Клієнт який раніше мав доларовий депозит в Приваті, вирішив зняти кошти. Та витративши не всі кошти, чоловік знову прийшов в банк і вирішив заново відкрити депозитний рахунок. Та коли касир взяла банкноти, виявилося, що вони якось підозріло світяться на ультрафіолеті.

В касі відмовилися їх прийняти, попри те, що чоловік запевняє, ці долари раніше видав йому саме ПриватБанк. Наразі купюри відправили на експертизу, а чоловік розповів про свою неприємну пригоду у всіх соціальних мережах.

Коментарі від ПриватБанку не забарилися

В установі запевняють, фальшивих грошей, а тим паче доларів в обігу немає. Не виключення, що клієнт приніс не ті гроші, які напередодні йому видали у відділенні, хоча чоловік категорично заперечує це. На жаль, на камерах відеоспостереження неможливо розібрати номери банкнот, які видавав касир чоловіку, хоча його самого вони зафіксували. Виявляється, ці долари можуть бути або частково неплатоспроможними, або ж повністю. Якщо частково, то банк їх купить за нижчим курсом, якщо повністю, то не прийме зовсім.