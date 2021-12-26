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Популярний мобільний оператор встановив рекордну швидкість 4G-інтернету

26.12.2021
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Популярний мобільний оператор разом зі своїм партнером Huawei досяг рекордної швидкості 4G-інтернету. Результат 1,1 Гбіт/с став можливим за рахунок комбінування технології MIMO4x4 з декількома частотами одночасно.


З 2018 року Київстар активно використовує 1800 МГц та 2600 МГц, щоб досягти максимальної швидкості передачі даних. Тепер частота 2100П МГц розширить можливості для мобільних операторів та задовольнить запити клієнтів.

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Зазначимо, що розвиток 4G передбачає не лише розширення покриття. Він має величезний технологічний потенціал з впровадженням нових технологій Massive MIMO, VoLTE тощо. Технічний директор Київстару Володимир Лутченко повідомляє, що в лабораторних умовах вдалося досягти швидкості передачі даних понад 1 Гбіт/с. Для середнього користувача це означає підвищення швидкості передачі даних в середньому на 5-10 Мбіт/с.

Експеримент проводився на ультраширосмужному радіомодулі, який підтримує одночасну роботу відразу трьох радіочастот. Це дозволяє використовувати ширшу смугу частот, що покращує швидкість інтернету в середньому на 30%, а також скорочує витрати електроенергії приблизно на третину.

Київстар постійно впроваджує нові частоти та розширює спектр сучасних технологій для забезпечення високошвидкісного мобільного інтернету. За рахунок цього, мобільний оператор вже 3 роки має статус постачальника найшвидшого мобільного інтернету від компанії Ookla, яка тестує швидкість інтернету за допомогою додатка Speedtest. За підсумками першого півріччя 2021 року Київстар був визнаний найкращим оператором у плані покриття.

Звісно, ​​зміни у швидкості мобільного інтернету українці відчують не миттєво. Але це впевнений крок уперед до підвищення швидкості передачі даних. Вже незабаром швидкість у середньому зросте на 5-10 Мб/с. А це покращить швидкість завантаження контенту, з урахуванням того, що набирає популярності відеоконтент у високій якості.

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26.12.2021
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