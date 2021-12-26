Популярний мобільний оператор встановив рекордну швидкість 4G-інтернету

Популярний мобільний оператор разом зі своїм партнером Huawei досяг рекордної швидкості 4G-інтернету. Результат 1,1 Гбіт/с став можливим за рахунок комбінування технології MIMO4x4 з декількома частотами одночасно.





З 2018 року Київстар активно використовує 1800 МГц та 2600 МГц, щоб досягти максимальної швидкості передачі даних. Тепер частота 2100П МГц розширить можливості для мобільних операторів та задовольнить запити клієнтів.

Зазначимо, що розвиток 4G передбачає не лише розширення покриття. Він має величезний технологічний потенціал з впровадженням нових технологій Massive MIMO, VoLTE тощо. Технічний директор Київстару Володимир Лутченко повідомляє, що в лабораторних умовах вдалося досягти швидкості передачі даних понад 1 Гбіт/с. Для середнього користувача це означає підвищення швидкості передачі даних в середньому на 5-10 Мбіт/с.

Експеримент проводився на ультраширосмужному радіомодулі, який підтримує одночасну роботу відразу трьох радіочастот. Це дозволяє використовувати ширшу смугу частот, що покращує швидкість інтернету в середньому на 30%, а також скорочує витрати електроенергії приблизно на третину.

Київстар постійно впроваджує нові частоти та розширює спектр сучасних технологій для забезпечення високошвидкісного мобільного інтернету. За рахунок цього, мобільний оператор вже 3 роки має статус постачальника найшвидшого мобільного інтернету від компанії Ookla, яка тестує швидкість інтернету за допомогою додатка Speedtest. За підсумками першого півріччя 2021 року Київстар був визнаний найкращим оператором у плані покриття.

Звісно, ​​зміни у швидкості мобільного інтернету українці відчують не миттєво. Але це впевнений крок уперед до підвищення швидкості передачі даних. Вже незабаром швидкість у середньому зросте на 5-10 Мб/с. А це покращить швидкість завантаження контенту, з урахуванням того, що набирає популярності відеоконтент у високій якості.