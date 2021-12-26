Рекорд 4G: Киевстар разогнал скорость мобильного интернета до 1,1 Гбит/с

Популярный мобильный оператор вместе со своим партнером Huawei достигли рекордной скорости 4G-интернета. Результат в 1,1 Гбит/с стал возможным за счет комбинирования технологии MIMO4x4 с несколькими частотами одновременно.





С 2018 года Киевстар активно использует 1800 МГц и 2600 МГц, чтобы достичь максимальной скорости передачи данных. Теперь частота 2100П МГц расширит возможности для мобильных операторов и удовлетворит запросы клиентов.

Отметим, что развитие 4G предусматривает не только расширение покрытия. Он обладает огромным технологическим потенциалом с внедрением новых технологий Massive MIMO, VoLTE и тому подобных. Технический директор Киевстар Владимир Лутченко сообщает, что в лабораторных условиях удалось достичь скорости передачи данных свыше 1 Гбит/с. Для среднестатистического пользователя это значит повышение скорости передачи данных в среднем на 5-10 Мбит/с.

Эксперимент проводился на ультраширополосном радиомодуле, который поддерживает одновременную работу сразу трех радиочастот. Это позволяет использовать более широкую полосу частот, что улучшает скорость интернета в среднем на 30%, а также сокращает расход электроэнергии примерно на треть.

Киевстар постоянно внедряет новые частоты и расширяет спектр современных технологий для обеспечения высокоскоростного мобильного интернета. За счет этого мобильный оператор уже 3 года носит статус поставщика самого быстрого мобильного интернета от компании Ookla, которая тестирует скорость интернета с помощью приложения Speedtest. По итогам первого полугодия 2021 года Киевстар был признан лучшим оператором в плане покрытия.

Конечно, изменения в скорости мобильного интернета украинцы почувствуют не мгновенно. Но это уверенный шаг вперед к повышению скорости передачи данных. Уже в скором будущем скорость в среднем вырастет на 5-10 Мб/с. А это улучшит скорость загрузки контента, с учетом того, что набирает популярность видеоконтент в высоком качестве.ЧТо