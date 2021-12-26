Курс біткоїну зросте на 400%: прогнози експертів

Для першої криптовалюти – біткоїна – 2021 був дуже успішним. BTC вперше в історії досяг свого максимуму і перейшов межу в 69 тисяч доларів. У новому році токен може дістатись до 200 тисяч доларів за монету.





Про таку перспективу розповів керуючий партнер Fundstrat Global Advisors Том Лі на вебінарі інвестиційної освітньої платформи Market Rebellion. Аналітик очікує стрімкого зростання біткоїну в 2022 році.

Виходячи з того, що заборона майнінгу в Китаї не змогла знищити криптовалюту, можна очікувати стрімкого росту. За словам аналітика, якби не ця заборона, то зараз курс біткоїну досяг би рівня 100 тисяч доларів. Зараз Том Лі вважає, що 200 тисяч доларів – це не межа для біткоїну. Згідно з відомостями з біржі WhiteBIT, станом на 24 грудня 2021 року біткоїн продають/купують у районі 51 тисячі доларів.

Відомого аналітика часто критикують за його оптимізм щодо криптовалют. У 2018 році Fundstrat Global Advisors навіть відмовлявся від спроб прогнозувати курс криптовалюти на тлі провальних заяв про зростання біткоїну. Тоді Том Лі помилився у прогнозуванні.

Але вже 2020 року фахівець відвоював репутацію. Лі стверджував, що відразу ж після кризи 2018-2019 років настане піднесення. Так і сталося. Звичайно, не без впливу коронавірусної інфекції та швидкого переходу на безготівковий розрахунок, у тому числі за криптовалюту. Також аналітик точно передбачив відновлення фондового ринку після удару, завданого пандемією коронавірусу.

Зазначимо, що будь-які прогнози щодо біткоїну є точними лише наполовину. Криптовалюти є дуже нестабільним способом інвестицій. І всі вкладення криптовалюту робляться тільки на свій страх і ризик.