Курс биткоина вырастет на 400%: прогнозы экспертов

Для первой криптовалюты – биткоина – 2021 год был очень успешным. BTC впервые в истории достиг своего максимума и перешел черту в 69 тысяч долларов. В новом году токен может добраться до 200 тысяч долларов за монету.





О такой перспективе рассказал управляющий партнер Fundstrat Global Advisors Том Ли на вебинаре инвестиционной образовательной платформы Market Rebellion. Аналитик ожидает стремительного роста биткоина в 2022году.

Исходя из того, что запрет майнинга в Китае не смог уничтожить криптовалюту, можно ожидать стремительного роста. По словам аналитика, если бы не этот запрет, то сейчас курс биткоина достиг бы уровня в 100 тысяч долларов. Сейчас Том Ли считает, что 200 тысяч долларов – это не предел для биткоина. Согласно сведениям с биржы WhiteBIT, состоянием на 24 декабря 2021 года биткоин продают/покупают в районе 51 тысячи долларов.

Известного аналитика часто критикуют за его оптимизм касательно криптовалют. В 2018 году Fundstrat Global Advisors даже отказывался от попыток прогнозировать курс криптовалюты на фоне провальных заявлений о росте биткоина. Тогда Том Ли ошибся в прогнозировании.

Но уже в 2020 году специалист отвоевал репутацию. Ли утверждал, что сразу же после кризиса 2018-2019 годов последует подъем. Так и случилось. Конечно, не без влияния коронавирусной инфекции и быстрого перехода на безналичный расчет, в том числе за криптовалюту. Также аналитик точно предвидел восстановление фондового рынка после удара, нанесенного пандемией коронавируса.

Отметим, что любые прогнозы относительно биткоина являются точными лишь наполовину. Криптовалюты очень нестабильный способ инвестиций. И все вложения в криптовалюту делаются только на свой страх и риск.