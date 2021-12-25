Теперь обменять доллары в ПриватБанке очень проблематично: что изменилось?

Перед Новым годом люди чаще продают доллары. Достают старые заначки, чтобы отпраздновать Новый год и Рождество, купить подарки и накрыть праздничный стол. Обычно покупают и продают иностранную валюту в банках, ведь считается, что это гораздо надежнее, особенно если речь о менее более крупных суммах. Но всем привыкшим покупать или продавать доллары в ПриватБанке нужно поискать запасные варианты.





На днях в учреждении случился странный инцидент, который пошатнул репутацию банка, и заставил многих клиентов немного поволноваться.

У клиента отказались принимать доллары

Инцидент произошел на днях в одном из отделений банка. Клиент ранее имел долларовый депозит в Привате, и решил снять средства. Но, потратив не все, мужчина снова пришел в банк и решил заново открыть депозитный счет. Но когда кассир взяла банкноты, оказалось, что они подозрительно светятся на ультрафиолете.

В кассе отказались их принять, несмотря на то, что мужчина уверяет, что эти доллары раньше выдал ему именно ПриватБанк. Сейчас купюры отправили на экспертизу, а мужчина рассказал о своем неприятном происшествии во всех социальных сетях.

Комментарии от ПриватБанка не заставили себя ждать

В учреждении уверяют, фальшивых денег, а тем более долларов в обращении нет. Не исключение, что клиент принес не те деньги, которые ему накануне выдали в отделении, хотя мужчина категорически отрицает это. К сожалению, на камерах видеонаблюдения невозможно разобрать номера банкнот, которые выдавал кассир мужчине, хотя его самого они зафиксировали.

Оказывается, эти доллары могут быть либо частично неплатежеспособными, либо полностью. Если частично, то банк их купит по более низкому курсу, если полностью, то не примет вовсе.