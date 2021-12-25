Дешевле просто не съедобна: названа минимальная цена настоящей икры в Украине

На Новый год хочется побаловать себя деликатесами, которые не входят в наш повседневный рацион. Самым популярным из таких продуктов, ассоциирующихся у большинства украинцев именно с зимними праздниками, является красная икра. Но именно из-за высокой востребованности икру нередко подделывают, или пытаются продать просроченной якобы по акционной цене. Как же определить качество выбранного вами продукта? Какой должна быть стоимость настоящей икры?





Как сообщила Елена Куликова, глава ассоциации «Потребительское доверие», килограмм икры рыбы породы лососевых никак не может быть дешевле, чем 2000 гривен. Таким образом, 80-граммовая упаковка настоящей икры горбуши должна стоить около 160 грн. Если же ее цена меньше – это почти наверняка подделка.

«Покупая икру, нужно, прежде всего, ориентироваться на ее стоимость. Экономить на этом продукте точно не стоит», – отмечает специалист.

Елена Куликов пояснила, что красная икра бывает двух видов: из искуственно разведенной рыбы, или же дикой. Разрыв в цене между ними может доходить до 1000 гривен.

Так, икра форели, выращенной в рыбном хозяйстве должна стоить ориентировочно 1400 грн за 1 кг. То есть одна упаковка стандартного объема 80 грамм будет стоить 112 грн.

Икра из дикой рыбы, например горбуши или нерки, не может стоить меньше 2000 гривен. А иногда цена такой икры доходит даже до 2500 грн. Получается, что за баночку высококлассного продукта придется выложить 160-200 грн.

Если же на полке супермаркета вы нашли икру по цене меньше 100 грн, стоит задуматься. Прежде всего убедитесь, что срок ее годности еще не истек. Также важно, чтобы дата упаковки икры находилась в интервале с июля по сентябрь. Ведь именно на этот период приходится нерест у лососевых. Хотя качественную икру вполне могут производить и из замороженной рыбы.

Выбирая икру, обратите внимание на ее состав. Если в списке указана добавка уротропин, ни в коем случае не покупайте такой продукт. Это токсичное вещество очень вредно для здоровья человека.