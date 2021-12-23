Украинцам массово продают поддельные колбасы: как отличить хороший продукт от опасного?

Колбаса – это любимый продукт многих. Некоторые искренне считают, что если в холодильнике нет колбасы, то в доме нечего есть. Вареная, копченая, сыровяленая – на рынке и в магазинах десятки сортов на любой вкус и кошелек. Но оказывается 90% этой продукции – это опасный фальсификат, изготовленный в непонятных условиях. В составе мяса, конечно же, нет, зато есть перемолотые кости и кожа животных.





Если вам будет плохо после такого продукта, то пожаловаться вы вряд ли сможете, ведь часто производитель указывает адрес предприятия, которого вообще по этому адресу не существует. То есть, даже если вы не поленились приехать на производство, окажется, что на самом деле по этому адресу обычный жилой дом.

Так как обезопасить себя и отличить нормальную колбасу от опасной подделки?

Эксперты дают несколько советов

Есть несколько рекомендаций, следуя которым вы сможете приобрести продукт, содержащий нормальное мясо, и безопасный для здоровья.

Выберите крупные торговые сети и проверенных производителей. Возможно, у вас в регионе есть крупный производитель, которого все знают и которому более или менее доверяют? Купите продукцию от него. Также выбирайте для покупок крупные торговые сети, ведь на рынке можно встретить что угодно. Добавка Е621. Ищите эту добавку в составе. Если есть – не берите колбасу. Там мяса точно нет. Цена. Нормальная колбаса стоит от 200 гривен за килограмм. Но сейчас производители фальсификата пошли на уловку и нагло ставят высокие цены за некачественную продукцию, чтобы закрутить мозги покупателям. Поэтому возвращаемся к пунктам 1 и 2. Читайте состав. Если на первом месте добавка (ММО), то вряд ли в колбасе есть мясо… Лучше поищите еще.

Кстати, на фальсификате часто пишут “Детская колбаса”, поэтому на таких товарах тоже тщательно читайте состав.