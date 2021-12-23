Стало известно, кто может получить более 5000 грн. субсидии

В Украине очень многие граждане получают субсидии. Правда несколько лет назад их было еще больше, но потом условия немного усложнили и теперь субсидию получают те, что действительно не имеют возможности платить коммунальные услуги в полном объеме. Сейчас таких домохозяйств больше 3 миллионов. Все они в этом отопительном сезоне будут получать примерно по 2000 грн. субсидии.





В Министерстве социальной политики говорят, что на самом деле суммы будут разными и некоторые из них гораздо выше. Кто-то получит 3000 грн, кто-то 4000, а кто-то целых 5000. Более того, если у получателей останутся деньги, они смогут забрать их себе. То есть, если удастся сэкономить газ или воду.

Самые большие субсидии будут у жителей “красных зон”

Самые высокие выплаты прогнозируют жителям тех регионов, которые сейчас находятся в красной зоне, или долгое время в ней находились и тем самым люди остались без работы. Таким категориям населения будут помогать субсидиями. Также, будут помогать и другим слоям населения, наиболее уязвимым. К примеру, это пенсионеры, которые живут одни. Или люди, живущие на границе с Луганской и Донецкой областями.

Также, в Министерстве призывают людей самостоятельно обращаться за помощью, если она необходима. Запрос обязательно будет рассмотрен и Правительство подумает, как можно решить затруднительную ситуацию обратившегося.

Субсидию могут получить все, кто имеет низкий уровень доходов

Если в семье низкие доходы, и размер коммунальных услуг составляет 15% и больше общего дохода семьи, то можно подавать запрос на субсидию. Заявку обязательно рассмотрят и рассчитают индивидуальный размер помощи.

Кстати, безработным и тем, кто не зарегистрирован на бирже занятости, субсидия обычно не получается.