Стало відомо, хто може отримати більш як 5000 грн. субсидії

В Україні дуже багато громадян отримують субсидії. Щоправда кілька років тому їх було ще більше, але потім умови трішки ускладнили і тепер субсидію отримують ті, то дійсно немає можливості сплачувати комунальні послуги в повному обсязі. Наразі таких домогосподарств більше, як 3 мільйони. Всі вони в цьому опалювальному сезоні отримуватимуть приблизно по 2000 грн. субсидії.





В Міністерстві соціальної політики говорять, що насправді суми будуть різними і деякі з них набагато вищими. Хтось отримає 3000 грн., хтось 4000, а хтось цілих 5000. Ба більше, якщо в отримувачів залишаться гроші, вони зможуть забрати їх собі. Тобто, якщо вдасться зекономити газ чи воду.

Найбільші субсидії будуть у мешканців “червоних зон”

Найвищі виплати прогнозують мешканцям тих регіонів, які зараз перебувають у “червоній зоні”, або тривалий час в ній перебували і тим самим люди залишилися без роботи. Таким категоріям населення будуть допомагати субсидіями. Також, допомагатимуть й іншим верствам населення, які є найбільш вразливими. Наприклад, це пенсіонери, які живуть одні. Або люди, котрі живуть на межі з Луганською та Донецькою областями.

Також, в Міністерстві закликають людей самостійно звертатися за допомогою, якщо вона потрібна. Запит обов’язково розглянуть і уряд подумає, як можна вирішити скрутну ситуацію того, хто звернувся.

Субсидію можуть отримати всі, хто має низький рівень доходів

Якщо в сім’ї низькі доходи, і розмір комунальних послуг становить 15% і більше від загального доходу сім’ї, то можна подавати запит на субсидію. Заявку обов’язково розглянуть, та розрахують індивідуальний розмір допомоги. До речі, безробітним та тим хто не зареєстрований на біржі зайнятості, субсидія зазвичай не передбачена.