1600 гривен до пенсии: кого из украинцев ждет сюрприз на праздники

С Нового года будут снова пересчитывать пенсии. В который раз зацепят разные категории пенсионеров, кому-то доплатят 160 грн., а кому-то сразу 1600. Такая себе не плохая надбавка к праздникам.





К сожалению, такую ​​доплату получит только 3% пенсионеров, а именно получающие максимальную пенсию, которая составляет десять минимальных. На сегодняшний день такая пенсия выглядит как 19 340 грн, а после этой надбавки она пересечет отметку в 20 000 грн.

Более того, впоследствии в течение 2022 года, а именно в декабре пенсии будут перечислять еще раз. И снова владельцы максимальных выплат получат впечатляющую надбавку в отличие от всех остальных.

Всем остальным выплатят очень разные доплаты

Кроме получателей максимальных и минимальных пенсий, доплату получат и другие. Анализируя отчеты Министерства социальной политики, можно сделать вывод, что самые лучшие доплаты будут у людей с инвалидностью первой, второй и третьей группы, которые получили эту инвалидность в результате ликвидации катастрофы на Чернобыльской ЧАЭС. Им доплатят по несколько тысяч гривен, а если точнее, первая группа получит 4000 надбавки, а вторая и третья около 2000 и около 1000 соответственно.

Далее, хорошая доплата будет ждать пенсионеров, которым исполнилось 70 лет. Они следующие в очереди на весомый бонус в размере 300 грн. Эти деньги люди будут получать на постоянной основе начиная с октября 2022 года. Остальным всем досчитают по 200-400 грн, в разные периоды года.

Уже в 2022 году заработает несколько изменений, касающихся пенсии

Уже со следующего года Правительство планирует ввести так называемую добровольную накопительную систему, благодаря которой работающие неофициально смогут накопить хотя бы на какую-либо пенсию. А те, у кого есть стаж, смогут накопить на вторую пенсию, и получать на старости сразу две выплаты. Кроме того, изменится требование к страховому стажу, он вырастет на год.