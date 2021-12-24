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1600 гривень до пенсії: кого з українців чекає сюрприз на свята

24.12.2021
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З Нового року знову перераховуватимуть пенсії. Вкотре зачеплять різні категорії пенсіонерів, відтак комусь доплатять 160 грн., а комусь одразу 1600. Така собі не погана надбавка до свят.


На жаль, таку доплату отримає лише 3% пенсіонерів, а саме ті, хто отримує максимальну пенсію, яка становить десять мінімальних. На сьогодні така пенсія виглядає, як 19 340 грн., а після цієї надбавки вона перетне позначку в 20 000 грн.

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Згодом, протягом 2022 року, а саме в грудні пенсії перераховуватимуть ще раз. І знову власники максимальних виплат отримають вражаючу надбавку на відміну від всіх решти.

Всім іншим виплатять дуже різні доплати

Крім власників максимальних та мінімальних пенсій, доплату отримають й інші. Аналізуючи звіти Міністерства соціальної політики, можна дійти до висновку, що найкращі доплати будуть у людей з інвалідністю першої, другої та третьої групи, які отримали цю інвалідність внаслідок ліквідації катастрофи на Чорнобильській ЧАЕС. Їм доплатять по кілька тисяч гривень, а якщо точніше, то перша група отримає 4000 надбавки, а друга і третя близько 2000 і близько 1000 відповідно.

Далі, гарна доплата чекатиме на пенсіонерів, яким виповнилося 70 років. Вони наступні в черзі на вагомий бонус у розмірі 300 грн. Ці гроші люди отримуватимуть на постійній основі, починаючи з жовтня 2022 року. Решті громадян дорахують по 200-400 грн., в різні періоди року.

Вже у 2022 році запрацює кілька змін, які стосуються пенсії

Вже з наступного року уряд планує запровадити так звану добровільну накопичувальну систему, завдяки якій ті хто працюють неофіційно зможуть накопичити бодай на якусь пенсію. А ті в кого є стаж зможуть накопичити на другу пенсію, і отримувати на старості одразу дві виплати. Крім цього, зміниться вимога до страхового стажу, він зросте на рік.

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24.12.2021
1 хвилина на прочитання

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