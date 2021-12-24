Ще одна категорія пенсіонерів отримає підвищення у 2022 році: хто отримає надбавку

На підвищення виплати можуть розраховувати непрацездатні дружина/чоловік, мати, батько загиблого.





Вже 1 січня 2022 року зросте пенсійна виплата, яку одержують сім’ї загиблих захисників країни. На підвищення можуть розраховувати понад 2 тисячі українців.

Рішення ухвалили ще у жовтні, але воно набуде чинності лише 1 січня.

Рішення стосується осіб, які втратили годувальника через загибель під час перебування в зоні АТО/ООС. Зараз такі українці отримують 6,1 тисячі гривень, з нового року мінімальна виплата становитиме 7,8 тисячі гривень.

Цю категорію виплат може отримувати мати, батько та дружина (чоловік) загиблого. Денис Шмигаль уточнять, що адресну пенсію допомогою отримуватимуть незалежно від отримання такої виплати іншими членами сім’ї.

Щоб отримати пенсію через втрату годувальника, сім’я загиблого військовослужбовця зобов’язана надати документи з датою та причиною смерті, видані військовою частиною або військкоматом.

Також знадобиться довідка про склад сім’ї та підтвердження перебування у родинних зв’язках із загиблим. Також будуть вимагати документальне підтвердження того, що члени сім’ї загиблого непрацездатні, а загиблий їх утримував.

Хто ще може розраховувати на підвищення пенсій

Непрацездатні члени сім’ї загиблих військовослужбовців – не єдина категорія, яка може розраховувати на підвищення виплат. Мінсоцполітики передбачає п’ять етапів підвищення пенсії. На це вже заклали гроші у держбюджет.