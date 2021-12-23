Ученые установили, у кого может образоваться «супериммунитет» к коронавирусу: результаты исследований

Американские ученые выяснили, что у вакцинированных двумя дозами и переболевших Covid-19 иммунитет намного выше, чем в тех, кто лишь вакцинирован. Уровень антител у переболевших в среднем на 1500% выше.





Такие данные ученые получили в результате нового исследования. Полученными результатами они поделились в журнале Journal Of the America.

Специалисты из Орегонского университета здравоохранения и науки в США сравнили результаты анализов на антитела 26 пациентов, которые переболели ковидом и вакцинировались с теми, что вакцинировались, но не болели.

В результате получилось, что те, кто инфицировался ковидом после вакцинации, имеют в среднем в 15 раз больше антител, чем только вакцинированные.

По словам автора исследования, профессора молекулярной микробиологии и иммунологии Фикаду Тафессе, увеличение числа антител было очень существенным. Минимальный показатель в 10 раз, максимальный – в 20. Это можно назвать «супериммунитетом».

Как отмечает доктор Моника Ганди из университета в Калифорнии, Сан-Франциско, это одно из первых исследований, которое подтверждает, что инфицирование после вакцинации создает более мощный иммунитет, чем вакцинация или болезнь без вакцинации.

Сейчас нет данных, каким штаммом заразилась группа людей, которая участвовала в исследовании. Подозревается, что к такому эффекту привело инфицирование штаммом «Омикрон», но это лишь догадки.

Также ученые считают, что их исследование показывает, что в перспективе можно ожидать уменьшения серьезности пандемии и сокращение числа летальных исходов.

Конечно, это не значит, что пандемия идет к завершению. Но это дает надежду, что после вакцинации и болезни люди будут достаточно защищенными от тяжелых последствий ковида. К тому же это позволяет считать, что «Оммикрон» в связи с быстрым распространением, вытеснит остальные штаммы, а это хорошая новость для всего мира, ведь он менее опасный, чем доминирующий «Дельта.