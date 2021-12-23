Вчені встановили, у кого може утворитися «суперімунітет» до коронавірусу: результати досліджень

Американські вчені з’ясували, що у вакцинованих двома дозами і перехворіших Covid-19 імунітет набагато вищий, ніж у тих, хто лише вакцинований. Рівень антитіл у хворих в середньому на 1500% вище.





Такі дані вчені отримали у результаті нового дослідження. Отриманими результатами вони поділилися у журналі Journal Of the America.

Фахівці з Орегонського університету охорони здоров’я та науки в США порівняли результати аналізів на антитіла 26 пацієнтів, які перехворіли на ковід і вакцинувалися з тими, що вакцинувалися, але не хворіли.

В результаті вийшло, що ті, хто інфікувався ковідом після вакцинації, мають в середньому в 15 разів більше антитіл, ніж лише вакциновані.

За словами автора дослідження, професора молекулярної мікробіології та імунології Фікаду Тафессе, збільшення числа антитіл було дуже суттєвим. Мінімальний показник у 10 разів, максимальний – у 20. Це можна назвати «суперімунітетом».

Як зазначає доктор Моніка Ганді з університету в Каліфорнії, Сан-Франциско, це одне з перших досліджень, що підтверджує, що інфікування після вакцинації створює більш потужний імунітет, ніж вакцинація чи хвороба без вакцинації.

Зараз немає даних, яким штамом заразилася група людей, яка брала участь у дослідженні. Підозрюється, що такий ефект спричинило інфікування штамом «Омікрон», але це лише здогади. Також вчені вважають, що їх дослідження показує, що в перспективі очікується зменшення серйозності пандемії та скорочення кількості летальних наслідків.

Звичайно, це не означає, що пандемія йде до завершення. Але це дає надію, що після вакцинації та хвороби люди будуть достатньо захищеними від тяжких наслідків ковіду. До того ж це дозволяє вважати, що «Омікрон» у зв’язку зі швидким розповсюдженням, витіснить решту штамів, а це хороша новина для всього світу, адже він менш небезпечний, ніж «Дельта».