НБУ выпустил несколько тысяч уникальных банкнот, которые следует не тратить, а сохранить

Как часто вы слышите, что кто-то выгодно продал монету или банкноту? Люди продают коллекционерам за несколько тысяч гривен или долларов уникальные купюры, на которые большинство возможно и не обратили бы внимания. К деньгам всегда нужно присматриваться, ведь ценность имеют не только древние и антикварные монеты, а даже обычных 100 гривен, выпущенных в 2020 году, но с красивым номерным знаком, где, например, присутствуют одни семерки или единицы.





Так вот, для тех, кто не слишком следит за финансовыми новостями, есть интересная информация. НБУ выпустил уникальные банкноты номиналом в 50 и 1000 грн. Обе банкноты выпущены в количестве 30 000 экземпляров. Сейчас их еще можно купить, но вскоре встретить их станет настояще удачей.

Это купюры выпущены к 30-летию Независимости Украины

Данные банкноты выпущены в честь 30-летия Независимости Украины и больше такие не будут создаваться. Уникальностью этих купюр будет рисунок с надписью “30 лет Независимости Украины” вместо водяного знака. Рисунок будет нанесен специальной краской, которая при свете будет менять цвет, то есть подделать их будет невозможно.

На данный момент, купюры можно купить немного дороже. К примеру, за банкноту номиналом 50 гривен просят 64 гривны. Подозреваем, что очень скоро купить эти уникальные деньги будет нереально.

Банкнотами можно рассчитываться в магазинах

Заметим, что это не сувенирные деньги, а просто памятные, но ими вполне можно рассчитываться в магазине. То есть это обычные деньги, но с изюминкой.

Эксперты уже отмечают, что счастливчики, которым попадется одна из таких купюр, через несколько лет смогут ее очень выгодно продать. Коллекционеры точно рано или поздно будут охотиться за этими экземплярами.