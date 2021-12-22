НБУ випустив кілька тисяч унікальних банкнот, які варто не витрачати, а зберегти

Як часто ви чуєте, що хтось вигідно продав монету або банкноту? Люди продають колекціонерам за кілька тисяч гривень або й доларів унікальні купюри, на які більшість можливо й не звернула б увагу. До грошей завжди треба придивлятися, адже цінність мають не лише стародавні та антикварні монети, а навіть звичайнісіньких 100 гривень, випущених у 2020 році, але з красивим номерним знаком, де, наприклад, присутні одні сімки, чи одинички.





Так от, для тих хто не надто слідкує за фінансовими новинами, є цікава інформація. НБУ випустив унікальні банкноти номіналом у 50 і 1000 грн. Обидві банкноти випущені у кількості 30 000 екземплярів. Зараз їх ще можна купити, але незабаром натрапити на них стане справжньою удачею.

Це купюри випущені до 30-річчя Незалежності України

Дані банкноти випущені в честь 30-річчя Незалежності України і більше подібних не тиражуватимуть. Унікальністю цих купюр буде малюнок з написом “30 років Незалежності України” замість водяного знаку. Малюнок буде нанесений спеціальною фарбою, яка при світлі змінюватиме колір, тобто підробити їх буде нереально. Наразі, купюри можна купити за трішки дорожче. Приміром, за банкноту номіналом 50 гривень просять 64 гривні. Підозрюємо, що дуже скоро купити ці унікальні гроші буде просто нереально.

Банкнотами можна розраховуватися в магазинах

Зауважимо, що це не сувенірні гроші, а просто пам’ятні. Ними цілком можна розраховуватися в магазині. Тобто це звичайні гроші, але з родзинкою. Експерти вже наголошують, що ті щасливчики, яким попадеться одна з таких купюр, через кілька років зможуть її дуже вигідно продати. Колекціонери точно рано чи пізно полюватимуть за цими екземплярами.