«Биткоин разрушил мою жизнь»: мать выбросила ноутбука сына с криптовалютой на 461 миллион долларов

Мужчина рассказывает, что в молодости купил тысячи биткоинов всего за 80 долларов, позже его старый ноутбук с криптовалютой на 461 миллион долларов выкинула его мать. В результате мужчина впал в депрессию, лишился работы и перестал общаться с родными и друзьями.





Как сообщает The Sun, своей неудачей мужчина поделился на Reddit. 10 тысяч токенов BTC он купил в 2010, когда учился в колледже.

По окончании учебы мужчина забыл о токенах. Но уже в 2014, когда курс криптовалюты перешагнул отметку в 900 долларов, он понял, как ему повезло. Отметим, что сейчас это около 461 миллиона долларов.

Он бы стал мультимиллионером, если бы не одно «но». Ключи к криптокошельку хранились на его старом сломанном компьютере, который много лет хранился в доме его матери. Придя к родителям, автор узнал, что его ноутбук выбросили.

Тогда он потерял сознание. Он испытывал сразу все эмоции: шок, гнев, грусть, злость. Ему было очень тяжело. Потеря столь значительной суммы привела к нервному срыву. Мужчина лишился мотивации работать, оттолкнул друзей и семью. На момент публикации, а это 2019 год, мужчине было 30 лет. Его состояние ухудшалось с ростом курса криптовалюты.

Сейчас мужчина продолжает винить свою мать, хотя ноутбук был нерабочим. Он живет в родительском доме, ненавидит работу и избегает контактов с друзьями.

Комментаторы сомневаются в правдивости этой истории. Но автор уверяет, что говорит правду, а свою историю опубликовал только потому, что захотел выговориться.

В целом такая ситуация имеет место, так как специфика криптовалюты в том, что к ней можно получить доступ только при наличии специального ключа. А хранится он на цифровом устройстве.