«Біткоїн зруйнував моє життя»: мати викинула ноутбук сина з криптовалютою на 461 мільйон доларів

Чоловік розповідає, що в молодості купив тисячі біткоїнів лише за 80 доларів, пізніше його старий ноутбук із криптовалютою на 461 мільйон доларів викинула його мати. В результаті чоловік впав у депресію, втратив роботу і перестав спілкуватися з рідними та друзями.





Як повідомляє The Sun, своєю невдачею чоловік поділився на Reddit. 10 тисяч токенів BTC він купив у 2010, коли навчався у коледжі.

Після закінчення навчання чоловік забув про токени. Але вже в 2014 році, коли курс криптовалюти перетнув позначку в 900 доларів, він зрозумів, як йому пощастило. Зазначимо, що зараз це близько 461 мільйон доларів.

Він би став мультимільйонером, якби не одне «але». Ключі до криптогаманця зберігалися на старому зламаному комп’ютері, який багато років зберігався в будинку його матері. Прийшовши до батьків, автор дізнався, що його ноутбук викинули.

Тоді він знепритомнів. Він відчував одразу всі емоції: шок, гнів, сум, злість. Йому було дуже тяжко. Втрата такої значної суми призвела до нервового зриву. Чоловік втратив мотивацію працювати, відштовхнув друзів та сім’ю. На момент публікації, а це 2019 рік, чоловікові було 30 років. Його стан погіршувався зі зростанням курсу криптовалюти.

Наразі чоловік продовжує звинувачувати свою матір, хоча ноутбук був неробочим. Він живе у батьківському будинку, ненавидить роботу та уникає контактів із друзями.

Коментатори сумніваються у правдивості цієї історії. Але автор запевняє, що каже правду, а свою історію опублікував лише тому, що захотів виговоритись.

У цілому нині така ситуація має місце, оскільки специфіка криптовалюти у цьому, що можна отримати доступ лише за наявності спеціального ключа. А він зберігається на цифровому пристрої.