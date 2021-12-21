Українців змусять платити за обслуговування банківських карток: названі причини

Незабаром українські банки можуть запровадити плату за обслуговування платіжних карток. Таку позицію висловили представники банківської галузі під час круглого слова.





Заступник керівника НБУ А. Шабан зазначає, що насамперед платню запровадять для обслуговування дебетових карток. Справа в тому, що кредитні картки дають банкам дохід у вигляді відсотків за послугу та штрафів за прострочення платежів. Виходить, що кредитки залишаться безплатними, а за карти для виплат доведеться платити.

У цілому нині така практика поширена у багатьох країнах світу. Але водночас українці у спробах заощадити відкриватимуть кредитні картки, щоб отримувати гроші на них. За такої ситуації виграють лише банки. Люди частіше користуватимуться кредитними коштами, а банки отримуватимуть непоганий прибуток. Допустимо, у людини була лише дебетова карта. З введенням плати за обслуговування такої картки він закриє її та отримає кредитку. Наявність доступних грошей рано чи пізно змусить скористатися ними, отже, банк отримає дохід.

Нагадаємо, що нещодавно в Нацбанку розповіли, як боротися з дзвінками колекторів щодо чужих боргів та як реагувати на хамство з їх боку. У НБУ зазначили, що колектори мають право звертатися щодо заборгованості лише до того, хто оформив кредит або до поручителя. Якщо ви не виступали поручителем і не є законним представником боржника, то колектори порушують закон.

Також зазначимо, що у ряді випадків колектори можуть звертатися до спадкоємців боржника або вирушати до поручителів. Водночас вони не мають права на дзвінки членам сім’ї боржника, сусідам, друзям та знайомим, а також колегам.