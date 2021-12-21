Українців попередили, що кіберполіція стежитиме за всіма виплатами, які стосуються “1000 грн. Зеленського”

На днях українці почали отримувати так звану “Тисячу Зеленського”, як її вже прозвали в народі. Мається на увазі 1000 гривень, яку можуть отримати ті, хто пройшов весь курс вакцинації. Починаючи з 13-го грудня, програма запрацювала у тестовому режимі, а з 19-го грудня вже у повноцінному форматі. Подавати заявки на отримання грошей можна до 29 грудня.





Хто встигне, має всі шанси отримати гроші ще до Нового року. Зараховуються вони зазвичай протягом 10 днів (на практиці до трьох). А витратити їх можна протягом чотирьох місяців. Українців вже закликають не намагатися проводити жодних незаконних маніпуляцій з грішми, адже всі процеси, що стосуються цих “карантинних гривень” контролюватимуться кіберполіцією.

Попередження стосується шахраїв

Відомо, що тисячу можна витратити на обмежений перелік товарів та послуг. Це книги, абонемент в спортзал, квитки в театр чи кіно, або на автобус/потяг. Журналісти українських телеканалів вже проводили експеримент і пробували оплатити карткою єПідтримка продукти в магазині. Не вдалося.

В уряді закликають людей, не намагатися обманути систему, а також звертаються до всіх хакерів з попередженням, що за виплатами слідкуватиме кіберполіція, тому будь-які підозрілі транзакції попереджатимуться, як і спроби створити “липові” картки. Віртуальну тисячу не можна перевести в звичайну готівку, не можна перекидати на інші картки. Використати гроші треба протягом чотирьох місяців, адже саме через такий період часу вони “згоряють”.

Нагадаємо, щоб оформити тисячу, потрібно мати додаток “Дія”, авторизуватися в ньому, оформити онлайн картку “єПідтримка”, і подати заявку на зарахування коштів. Право на них мають всі повнолітні громадяни з двома дозами щеплення.