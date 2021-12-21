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Украинцев заставят платить за обслуживание банковских карт: названы причины

21.12.2021
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Уже скоро украинские банки могут внедрить плату за обслуживание платежных карт. Такую позицию высказали представители банковской сферы во время круглого слова.


Заместитель руководителя НБУ А. Шабан отмечает, что в первую очередь плату внедрят для обслуживания дебетовых карт. Дело в том, что кредитные карты дают банкам доход в виде процентов за услугу и штрафов за просрочку платежей. Получается, что кредитки останутся бесплатными, а за карты для выплат придется платить.

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В целом такая практика распространена во многих странах мира. Но в то же время украинцы в попытках сэкономить будут открывать кредитные карты, чтобы держать деньги на них. При такой ситуации выиграют только банки. Люди чаще будут пользоваться кредитными средствами, а банки будут получать неплохую прибыль. Допустим, у человека была только дебетовая карта. С внедрением платы за обслуживание такой карты он закроет ее и получит кредитку. Наличие доступных денег рано или поздно вынудит воспользоваться ими, а значит, банк получит доход.

Напомним, что недавно в Нацбанке рассказали, как бороться со звонками коллекторов относительно чужих долгов и как реагировать на хамство с их стороны. В НБУ отметили, что у коллекторов есть право обращаться касательно задолженности только к тому, кто оформил кредит или к поручителю. Если вы не выступали поручителем и не являетесь законным представителем должника, то коллекторы нарушают закон.

Также отметим, что в ряде случае коллекторы могут обращаться к наследникам должника или отправляться к поручителям. В то же время у них нет права на звонки членам семьи должника, соседям, друзья и знакомым, а также коллегам.

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21.12.2021
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