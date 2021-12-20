В марте существенно изменится размер пенсии: названы конкретные цифры
О том, что в 2022 году должны несколько раз пересчитывать пенсии, известно уже давно. В Министерстве социальной политики не устают это подчеркивать снова и снова. Должна существенно возрасти пенсия для людей с инвалидностью, а именно тех, кто участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС. Возрастут выплаты и для участников АТО и семей погибших на Востоке. Вырастут выплаты и для всех других категорий граждан.
Но всегда все суммы, которые озвучивали в Министерстве, были довольно размытыми. Мол надбавка будет, а вот какая конкретное никто внимание не акцентировал. Сейчас это исправили, и в сети наконец-то появились конкретные цифры. Скорее делимся ими и с вами.
Первое повышение будет уже в январе, а следующее в марте
В 2022 году украинцев ждет сразу несколько индексаций. Следовательно, в январе пенсии повысят людям с инвалидностью. Впоследствии, в марте повышения будут касаться абсолютно всех. Затем, осенью, больше всего внимания уделят категории 70+. Им доплатят по 300 грн. Но это еще не все.
- Уже осенью пересмотрят размеры пенсий для всех, кто старше 70 лет. Если лицо имеет полный рабочий стаж (35 лет и более для мужчин, 30 и более для женщин), но получает пенсию менее 3000 грн, то эту сумму закруглят до 3000 грн.
- Тем у кого есть минимальный стаж (25 лет для мужчин и 20 для женщин), дотянут пенсию до 2500 грн. А тем, кто старше 80-ти и получает меньше этой суммы, будут выплачивать минимум 2600 грн.
- Что касается лиц, получивших инвалидность при ликвидации аварии на ЧАЭС, то их пенсии возрастут сразу на несколько тысяч. Следовательно, лица с первой группой инвалидностью сейчас получают по 10 000 ежемесячно, а будут иметь минимум 14 000. Вторая группа, которая сейчас получает 8000 грн, будет получать по 9500. И лица с третьей группой инвалидности будут получать по 7000 грн вместо сегодняшних 6200.
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