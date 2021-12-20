В марте существенно изменится размер пенсии: названы конкретные цифры

О том, что в 2022 году должны несколько раз пересчитывать пенсии, известно уже давно. В Министерстве социальной политики не устают это подчеркивать снова и снова. Должна существенно возрасти пенсия для людей с инвалидностью, а именно тех, кто участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС. Возрастут выплаты и для участников АТО и семей погибших на Востоке. Вырастут выплаты и для всех других категорий граждан.





Но всегда все суммы, которые озвучивали в Министерстве, были довольно размытыми. Мол надбавка будет, а вот какая конкретное никто внимание не акцентировал. Сейчас это исправили, и в сети наконец-то появились конкретные цифры. Скорее делимся ими и с вами.

Первое повышение будет уже в январе, а следующее в марте

В 2022 году украинцев ждет сразу несколько индексаций. Следовательно, в январе пенсии повысят людям с инвалидностью. Впоследствии, в марте повышения будут касаться абсолютно всех. Затем, осенью, больше всего внимания уделят категории 70+. Им доплатят по 300 грн. Но это еще не все.