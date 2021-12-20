В березні у всіх суттєво зміниться розмір пенсії: названо конкретні цифри
Про те, що у 2022 році повинні кілька разів перераховувати пенсії — відомо вже давно. У Міністерстві соціальної політики не втомлюються на цьому наголошувати знову і знову. Має суттєво зрости пенсія для людей з інвалідністю, а саме тих, хто брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Зростуть виплати й для учасників АТО і родин загиблих на Сході. Зростуть виплати й для усіх інших категорій громадян.
Але завжди всі суми, які озвучували у Міністерстві були доволі розмитими. Мовляв надбавка буде, а от яка конкретна ніхто увагу не акцентував. Зараз це виправили, і в мережі нарешті з’явилися конкретні цифри. Мерщій ділимося ними і з вами.
Перше підвищення буде вже у січні, а наступне в березні
У 2022 році українців чекає одразу кілька індексацій. Відтак, у січні пенсії підвищать людям з інвалідністю. Згодом, у березні підвищення стосуватимуться абсолютно всіх. Потім, восени, найбільше уваги приділять категорії 70+. Їм доплатять по 300 грн. Але це ще не все.
- Вже восени переглянуть розміри пенсій всіх тих, хто старше 70 років. Якщо особа має повний робочий стаж (35 років і більше для чоловіків, 30 і більше для жінок), але отримує пенсію меншу ніж 3000 грн., то цю суму заокруглять до 3000 грн.
- Тим в кого є мінімальний стаж (25 років для чоловіків, і 20 для жінок), дотягнуть пенсію до 2500 грн. А тим хто старше 80-ти і отримує менше цієї суми, виплачуватимуть мінімум 2600 грн.
- Що стосується, осіб, які отримали інвалідність при ліквідації аварії на ЧАЕС, то їхні пенсії зростуть одразу на кілька тисяч. Відтак, особи з першою групою інвалідністю зараз отримують по 10 000 щомісяця, а матимуть мінімум 14 000. Друга група, яка зараз отримує 8000 грн., матиме по 9500. І особи з третьою групою інвалідності отримуватимуть по 7000 грн., замість сьогоднішніх 6200.
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