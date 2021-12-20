В березні у всіх суттєво зміниться розмір пенсії: названо конкретні цифри

Про те, що у 2022 році повинні кілька разів перераховувати пенсії — відомо вже давно. У Міністерстві соціальної політики не втомлюються на цьому наголошувати знову і знову. Має суттєво зрости пенсія для людей з інвалідністю, а саме тих, хто брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Зростуть виплати й для учасників АТО і родин загиблих на Сході. Зростуть виплати й для усіх інших категорій громадян.





Але завжди всі суми, які озвучували у Міністерстві були доволі розмитими. Мовляв надбавка буде, а от яка конкретна ніхто увагу не акцентував. Зараз це виправили, і в мережі нарешті з’явилися конкретні цифри. Мерщій ділимося ними і з вами.

Перше підвищення буде вже у січні, а наступне в березні

У 2022 році українців чекає одразу кілька індексацій. Відтак, у січні пенсії підвищать людям з інвалідністю. Згодом, у березні підвищення стосуватимуться абсолютно всіх. Потім, восени, найбільше уваги приділять категорії 70+. Їм доплатять по 300 грн. Але це ще не все.