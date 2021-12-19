Часть пенсионеров вынудят вернуть деньги в бюджет: кого коснется нововведение

Часть людей пенсионного возраста продолжает работать, а значит, получает «лишние» выплаты. После сверки деньги придется вернуть в госбюджет.





Согласно законодательству, украинцы, которые трудоустроились после выхода на пенсию, теряют право на часть прибавок к пенсии. То есть работающим пенсионерам:

не пересчитывают пенсию при повышении прожиточного минимума;

не проводят перерасчет надбавки за стаж сверх нормы;

не положена надбавка в 150 гривен, если пенсионер содержит несовершеннолетнего члена семьи.

К тому же есть случаи, когда после трудоустройства гражданин не имеет права выйти на пенсию. Отмечается, что если гражданин получает пенсию за выслугу лет, и он трудоустраивается по специальности, которая тоже предусматривает выплату пенсии за выслугой, то государство прекращает выплату.

Также законодательство предусматривает, что если украинец получает пенсию и выходит на работу, то на протяжении 10 рабочих дней, он обязан уведомить Пенсионный фонд об изменении. Если не сделать этого, то рано или поздно налоговая или ПФ обнаружат факт умалчивания фактов, гражданина заставят вернуть деньги.

По закону Пенсионный фонд будет требовать возврата суммы с пенсии, которая была начислена ошибочно. Если же гражданин откажется вернуть деньги, то с большой вероятностью на него подадут в суд. В таком случае лишнюю выплату взыскают в судебном порядке, в том числе через исполнительную службу.

Чтобы избежать проблем с законом, лучше сразу при трудоустройстве посетить Пенсионный фонд и уведомить об изменениях. Как только вы уволитесь, сразу же обратитесь в ПФ, вам проведут перерасчет пенсии. То есть доплатят за стаж, который получен, а также вернут все доплаты, которые полагаются тому или иному гражданину.