Все теперь по-другому: что нужно знать украинцам, которые в следующем году будут выходить на пенсию

Сейчас в Украине происходит много изменений. Трансформируется пенсионная реформа. Она сильно меняется, внедряются новые правила и уже со следующего года большинство будет вступать в действие. Весной этого года был установлен новый пенсионный возраст — теперь женщины и мужчины могут выходить на пенсию не раньше 60-ти. Правда, на этом изменения не закончились.





В Министерстве социальной политики рассказывают, к чему готовиться гражданам, выходящим на заслуженный отдых в 2022 году.

Женщинам повысят пенсию на 9%

Самые первые изменения, которые нужно знать, касаются женщин, которым в 2022 году исполнится 60 лет, и они будут выходить на пенсию. Им поднимут пенсию на 9%, чтобы хоть как-то сравнить размеры выплат с теми, которые получают 60-летние в этом году. О том, будут ли впоследствии поощрять пенсионеров в следующих годах — неизвестно.

Известно только, что требования к страховому стажу будут меняться. То есть люди будут в совершенно не равных условиях. Выходит, что кому-то просто повезло и удалось выйти на пенсию раньше, а кто-то за такую ​​же базовую выплату вынужден работать на 1 год больше.

В Пенсионный фонд ходить не нужно

Ну и следующее изменение, которое уже касается и женщин и мужчин — это так называемая диджитализация, которая добралась и к Пенсионному фонду. Теперь не нужно идти в учреждение, подавать документы, чтобы оформить пенсию. Всё заполняется и отправляется в онлайн-режиме. Мол это существенно упрощает работу и работникам организации, и самим пенсионерам, которым не нужно стоять в длинных очередях.

То же касается и перерасчетов. Они проводятся автоматически. Никаких документов подавать не нужно и приходить лично, чтобы напомнить о себе, тоже не нужно.