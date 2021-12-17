Як не зіпсувати свято закупившись в супермаркеті “по акції”: експерти розповіли про підлі хитрощі магазинів

Часто перед новорічними святами супермаркети просто рябіють різноманітними кольоровими цінниками. Суцільні знижки, розпродажі, мовляв все для покупців. Все для того, щоб люди могли дозволити собі купити на святковий стіл все, що їм хочеться.





Дуже рідко, на цих розпродажах дійсно можна купити вигідно товари та продукти. Часто на жаль, магазини зовсім не думають про покупців. Вони намагаються реалізувати той товар, який сильно залежався. Або ж той, якому вже виходить термін придатності. То на що звертати увагу, і коли краще не спокушатися на дешевий цінник, щоб не було, як в тій приказці: “Скупий платить двічі”.

Ретельно перевіряйте термін придатності і не тільки

Перш ніж наповнити корзину акційними продуктами, перевірте термін їхньої придатності. Перевірте, чи новий цінник не наклеїли поверх старого, на котрому дата може бути зовсім іншою. Також, ретельно перевіряйте продукти на наявність дефектів на упаковках. Адже в такому разі вони можуть бути зіпсованими, хоча термін придатності ще не вийшов.

Дуже часто, на жаль, по акції продають зіпсовані делікатеси. Червона риба, ікра, сир з пліснявою, тощо. Дуже образливо, купити до столу улюблений смаколик і розпакувавши його вдома відчути неприємний запах. Червона риба це взагалі — номер один в переліку продуктів, які продають зіпсованими. Купуйте її лише в незапакованому вигляді, ретельно приглядайтесь до консистенції та кольору. Риба має бути тверда і без темного відтінку. Що до сиру, то теж — найкраще брати ваговий.

Заглядайте в глибину полиці

І ще один маленький секретик, який напевно вже знає більшість. Ніколи не беріть продукти з перших рядів. Далі, в глибині полиці, все набагато свіжіше. Це стосується практично всіх позицій товару.