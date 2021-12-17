Все тепер по-іншому: що слід знати українцям, які у наступному році виходитимуть на пенсію

Зараз в Україні відбувається багато змін. Трансформується Пенсійна реформа. Вона сильно змінюється, впроваджуються нові правила. Вже з наступного року більшість з них вступатиме в дію.





Навесні цього року було встановлено новий пенсійний вік — тепер і жінки і чоловіки можуть виходити на пенсію не раніше 60-ти. Щоправда на цьому зміни не закінчилися.

У Міністерстві соціальної політики розповідають, до чого готуватися громадянам, які виходитимуть на заслужений відпочинок у 2022 році.

Жінкам підвищать пенсію на 9%

Найперші зміни, які потрібно знати, стосуються жінок, котрим у 2022 році виповниться 60 років і вони виходитимуть на пенсію. Їм піднімуть пенсію на 9%, щоб хоч якось зрівняти розміри виплат з тими, які отримають 60-річні цьогоріч.

Про те, чи будуть згодом якось заохочувати пенсіонерів у наступних роках — невідомо. Відомо лише, що вимоги до страхового стажу мінятимуться. Тобто люди будуть не в зовсім рівних умовах. Виходить, що комусь просто пощастило вийти на пенсію раніше, а хтось за таку ж базову виплату змушений працювати на 1 рік більше.

В Пенсійний фонд ходити не потрібно

Наступна зміна, яка вже стосується і жінок і чоловіків — це так звана діджиталізація, яка дісталася й до Пенсійного фонду. Тепер не треба йти в установу, подавати документи, щоб оформити пенсію. Все заповнюється та відправляється в онлайн-режимі. Мовляв це суттєво спрощує роботу і працівникам організації, і самим пенсіонерам, яким не треба стояти в довгих чергах.

Те саме стосується й перерахунків. Вони проводяться автоматично. Ніяких документів подавати не потрібно і приходити особисто, щоб нагадати про себе, також не треба.