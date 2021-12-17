Пенсія від 7000 до 14 000 грн.: стало відомо хто в наступному році матиме такі виплати

Міністр соціальної політики Марина Лазебна вже неодноразово розповідала, що на наступний рік є багато планів стосовно підвищення пенсій. Нинішній уряд дійсно хоче, щоб українські пенсіонери жили трохи краще.





Починаючи з січня 2022 року, в Україні заплановано понад 10 надбавок, зорієнтованих на різні категорії громадян. Будуть і несуттєві добавки, у розмірі кількох десятків гривень для тих, хто немає повного стажу. Але будуть й доволі суттєві перерахунки, в результаті яких пенсії зростуть на кілька сотень, а то й тисяч гривень.

Першими під перерахунки потраплять пенсіонери з інвалідністю

Спочатку перерахують пенсії тим, хто брав участь у ліквідації ЧАЕС, а також людям з інвалідністю. Перераховуватимуть виплату двічі, і після другого перерахунку вона виглядатиме так:

Громадяни з першою групою інвалідності отримуватимуть не менше — 14 600 грн. Друга група інвалідності — 9 500 грн. Третя група інвалідності — 7000 грн.

Крім цього, ліквідаторам Чорнобильської катастрофи передбачено збільшення розміру коштів на харчування. Відомо, що сума не змінювалася з 2015 року і у наступному році вона зросте аж на 20%.

Серед інших вагомих доплат — пенсія для вікової категорії 70-75 років

Підвищення стосуватимуться всіх, але найбільш вагомі доплати отримають лише деякі громадяни. Серед них вікова категорія 70-75 років, яким у жовтні доплатять по 300 грн. Виплачуватимуться ці кошти на постійній основі. Також, на 2022 рік прогнозують ріст середньої пенсії. Вона мала б бути не менше 4500 грн., і вперше за багато років перевищити розмір прожиткового мінімуму. Крім цього, психологічну позначку у 2000 перетне “мінімалка”, яка зараз становить 1876 грн. Більш, як 20 000 грн. матимуть власники максимальної пенсії.