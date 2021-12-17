Пенсия от 7000 до 14 000 грн.: стало известно, кто в следующем году будет иметь такие выплаты
Министр социальной политики Марина Лазебная уже неоднократно рассказывала, что на следующий год есть много планов по поводу повышения пенсий. Нынешнее правительство действительно хочет, чтобы украинские пенсионеры жили получше.
Начиная с января 2022 года, в Украине запланировано более 10 надбавок, ориентированных на разные категории граждан. Будут и несущественные добавки, в размере нескольких десятков гривен для тех, кто не имеет полного стажа. Но будут и достаточно существенные перерасчеты, в результате которых пенсии возрастут на несколько сотен, а то и тысяч гривен.
Первыми под перерасчет попадут пенсионеры с инвалидностью
Сначала пересчитают пенсии участвовавшим в ликвидации ЧАЭС, а также людям с инвалидностью. Будут перечислять выплату дважды, и после второго пересчета она будет выглядеть следующим образом:
- Лица с первой группой инвалидности будут получать не менее 14 600 грн.
- Вторая группа инвалидности – 9 500 грн.
- Третья группа инвалидности – 7000 грн.
Кроме того, ликвидаторам чернобыльской катастрофы предусмотрено увеличение размера средств на питание. Известно, что эта сумма не менялась с 2015 года и в следующем году она вырастет на 20%.
Среди других весомых доплат – пенсия для возрастной категории 70-75 лет
Повышения будут касаться всех, но наиболее значительные доплаты получат лишь немногие граждане. В их числе возрастная категория 70-75 лет, которым в октябре доплатят по 300 грн. Выплачиваться эти средства будут на постоянной основе. Также на 2022 год прогнозируют рост средней пенсии. Она должна быть не менее 4500 грн, и впервые за многие годы превысить размер прожиточного минимума.
Кроме этого, психологическую отметку в 2000 пересечет “минималка”, которая сейчас составляет 1876 грн. Более 20 000 грн будут иметь владельцы максимальной пенсии.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter