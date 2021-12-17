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250 000 гривен за одну копейку: украинец случайно нашел дома настоящее сокровище

18.12.2021
1 хвилина на прочитання

Коллекционеры все чаще покупают всевозможные монеты и банкноты. Эти истории освещаются в интернете, поэтому все больше людей присматривается к тем монетам или банкнотам, которые есть у них дома. Среди них нередко находятся настоящие сокровища. Следовательно, не иначе как сокровищем можно назвать монету, которую нашел у себя обычный украинец.


За монету номиналом в одну копейку ему было предложено 250 000 грн. Это самый настоящий джек-пот. Рассказываем о какой копейке идет речь.

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Копейка еще со времен Советского Союза

Короткая предыстория. Продавец данной копейки увлекается разнообразными монетами, но не слишком сильно в них разбирается. Мужчина заметил, что у него дома есть много разнообразных копеек, и время от времени продавал их за разные суммы. Но однажды случайно наткнулся на передачу, где рассказывалось о десяти ценнейших монетах времен СССР. Решив пересмотреть еще раз домашнюю коллекцию, мужчина обнаружил, что у него есть одна из самых ценных и желанных однокопеечных монет.

Речь о монете, выпущенной в 1949 году. Ценность монеты состоит в том, что она выпущена в 1949 году, но аверс случайно на ней сделали такой, как на монетах с 1950 года. Эксперты говорят, что таких монет очень мало. В Украине их вообще всего две. Одна из них была куплена несколько лет назад за 18 000 долларов. На эту тоже очень быстро нашелся покупатель.

Ценятся и другие деньги

Не разочаровывайтесь, если нет редких и древних банкнот или монет. Иногда можно выгодно продать даже деньги, выпущенные буквально недавно. К примеру, ценятся банкноты с красивыми номерами. Не так давно, за 1000 долларов купили банкноту номиналом в 200 грн, которая имела номер с одними только семерками.

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18.12.2021
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