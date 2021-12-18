Как не испортить праздник закупившись в супермаркете “по акции”: эксперты рассказали об уловках магазинов

Часто перед новогодними праздниками супермаркеты просто пестрят разнообразными цветными ценниками. Сплошные скидки, распродажи, мол, все для покупателей. Все для того, чтобы люди могли позволить себе купить на праздничный стол все, что им хочется.





Очень редко, на распродажах действительно можно купить выгодно товары и продукты. Но часто к сожалению, магазины совсем не думают о покупателях. Они хотят реализовать тот продукт, который сильно залежался. Или тот, которому уже выходит срок годности. На что обращать внимание, и когда лучше не обольщаться на дешевый ценник, чтобы не было, как в той поговорке: “Скупой платит дважды”.

Тщательно проверяйте срок годности и не только

Прежде чем наполнить корзину акционными продуктами, проверьте срок годности. Более того, проверьте, не наклеили ли ценник поверх старого ценника, на котором дата может быть совсем другой. Также тщательно проверяйте продукты на наличие дефектов на упаковках. Ведь в таком случае они могут быть испорчены, хотя срок годности еще не истек.

Очень часто, к сожалению, по акции продают испорченные деликатесы. Красная рыба, икра, сыр с плесенью и т.д. Очень обидно, купить к столу любимую вкусняшку и распаковав ее дома почувствовать неприятный запах. Красная рыба это вообще номер один в перечне продуктов, которые продают испорченными. Покупайте ее только в неупакованном виде, тщательно присматривайтесь к консистенции и цвету. Рыба должна быть твердая и без темного оттенка. Что касается сыра, то тоже лучше всего брать весовой.

Заглядывайте в глубину полки

И еще один маленький секретик, который, наверное, уже знает большинство. Никогда не берите продукты из первых рядов. Дальше, в глубине полки, все гораздо свежее. Это касается практически всех позиций товара.