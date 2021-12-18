250 000 гривень за одну копійку: українець випадково знайшов вдома справжній скарб

Колекціонери все частіше купують різноманітні монети та банкноти. Ці історії висвітлюються в інтернеті, а відтак все більше людей приглядається до тих монет чи банкнот, які є в них вдома. Серед них нерідко знаходяться справжні скарби.





Відтак, не інакше, як скарбом можна назвати монету, яку знайшов e себе пересічний українець. За монету номіналом в одну копійку йому запропонували 250 000 грн. Це справжнісінький джек-пот. Розповідаємо про яку копійку мова.

Копійка ще з часів Радянського Союзу

Коротка передісторія. Продавець даної копійки захоплюється різноманітними монетами, але не надто сильно в них розуміється. Чоловік зауважив, що в нього вдома є багато різноманітних копійок, і час від часу він продавав їх за різні суми. Але одного разу випадково натрапив на передачу, де розповідалося про десять найцінніших монет часів СHСР. Вирішивши переглянути ще раз свою домашню колекцію, чоловік виявив, що в нього є одна з тих самих цінних та бажаних однокопійчаних монет.

Мова про монету, випущену в 1949 році. Цінність монети в тому, що вона випущена у 1949 році, але аверс випадково на ній зробили такий, як на монетах з 1950 року. Експерти кажуть, що саме таких монет дуже мало. В Україні їх взагалі тільки дві. Одну з них купили кілька років тому за 18 000 доларів. На цю, теж дуже швидко знайшовся покупець.

Цінуються й інші гроші

Не розчаровуйтесь, якщо не маєте рідкісних та стародавніх банкнот або монет. Інколи можна вигідно продати навіть гроші, які випущені буквально нещодавно. Наприклад, цінуються банкноти з красивими номерами. Не так давно, за 1000 доларів купили банкноту номіналом у 200 грн., яка мала номер з самими лише сімками.