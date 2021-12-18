Названо кращих партнерів по знаку зодіаку: якщо весілля, то тільки з ними

Вірність та чесність відіграють головну роль у стосунках подружжя. Без них просто неможливо створити міцну родину, в якій пануватиме любов та добробут.





Астрологи розповіли, які знаки зодіаку вважаються найбільш відданими подружніми партнерами. Родину вони вважають головною цінністю, тож з таким чоловіком чи дружиною ви ніколи не пізнаєте болю зради.

Овен

Народжені під цим сузір’ям можуть здаватися оточуючим холодними й неприступними. Та насправді вогняним Овнам притаманна надзвичайна щедрість і доброта. Близькій людині вони готові віддати навіть останню сорочку. У шлюбі ж проявляють себе як надійні партнери, яким можна повністю довіритися.

Тілець

Головна перевага представників цього знаку – відвертість. Вони не вміють нічого приховувати, особливо від коханої людини, та завжди щиро висловлюють свою думку. Від Тільців не варто чекати підлості, адже вони постійно «як на долоні».

Терези

Закохуючись Терези повністю присвячують себе об’єкту почуттів. Зрада – це точно не про них. Представники знаку скоріше самі терпітимуть страждання, аніж зроблять боляче найближчій людині. Тож від Терезів не варто чекати «ножа у спину».

Скорпіон

Пристрасні уродженці знаку завжди ставлять кохання на перше місце у своєму житті. Вони готові присвячувати увесь вільний час своїй половинці. Не шкодують для коханої ані грошей, ані зусиль. Тож якщо вам пощастило закохатися у Скорпіона, одружуйтеся без вагань.

Козеріг

Розсудливі Козероги не звикли уникати відповідальності. Коли вони пов’язують своє життя з коханою людиною, то ніби стають із нею одним цілим. З цього моменту представник знаку вже ніколи не зможе думати лише про себе. Усі його плани та мрії будуть спрямовані на те, щоб зробити партнера щасливим та захистити його від зайвих хвилювань.