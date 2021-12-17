Почему нельзя носить черные защитные маски: объяснения медиков

Все чаще люди отказываются от обычных медицинских масок и предпочитают многоразовые цветные маски с принтом. Но такие изделия могут существенно навредить здоровью.





Об опасности таких средств индивидуальной защиты рассказала кандидат медицинских наук Елена Морозова, помощница кафедры кожных и венерических заболеваний имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета.

По словам специалиста, для производства таких масок часто используют низкокачественные красители, которые могут провоцировать аллергические реакции на коже. Также может развиваться дерматоз, а если маска еще и синтетическая, то от нее лучше отказаться.

Почему опасны именно черные маски?

Черный краситель считается самым сильным аллергеном, а значит, черная маска более опасная, чем, например, зеленая.

Если вы хотите яркую маску, выбирайте только хлопковые изделия. Они хоть и покрашены, но не настолько опасные как синтетические маски. К тому же на многоразовые маски часто наносят рисунок из синтетического материала, что ухудшает циркуляцию воздуха и способствует размножению бактерий и вирусов. Если простыми словами, то синтетическая маска создает парниковый эффект. В результате если вовремя не сменить маску, на ней размножаются разнообразные болезнетворные микроорганизмы. Также страдает кожа на лице, так как нет доступа воздуха.

Также Морозова напомнила, что при выборе многоразовых масок нельзя забывать о своевременной стирке. Изделие должно быть чистым и меняться каждые 2-3 часа. Иначе маска станет отличным местом для размножения патогенных микроорганизмов. Но даже при надлежащем уходе за многоразовой маской, лучше выбирать самые простые одноразовые маски, тем более что сейчас они стоят совсем недорого.

Если вы заметили признаки дерматита, попробуйте заменить многоразовую маску на одноразовую медицинскую или многоразовую из хлопка. Проблема должна уйти, если же нет, обратитесь к врачу.