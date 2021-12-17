Чому не можна носити чорні захисні маски: пояснення медиків

Все частіше люди відмовляються від звичайних медичних масок і віддають перевагу багаторазовим кольоровим маскам з принтом. Але такі вироби можуть суттєво нашкодити здоров’ю.





Про небезпеку таких засобів індивідуального захисту розповіла кандидат медичних наук Олена Морозова, помічниця кафедри шкірних та венеричних захворювань імені Рахманова Інституту клінічної медицини імені Скліфосовського Січенівського університету.

За словами фахівця, для таких масок часто використовують низькоякісні барвники, які можуть провокувати алергічні реакції на шкірі. Також може розвиватися дерматоз, а якщо маска ще й синтетична, то від неї краще відмовитися.

Чому небезпечні чорні маски?

Чорний барвник вважається найсильнішим алергеном, отже, чорна маска небезпечніша, ніж, наприклад, зелена.

Якщо ви бажаєте яскраву маску, вибирайте лише бавовняні вироби. Вони хоч і пофарбовані, але не настільки небезпечні, як синтетичні маски. До того ж на багаторазові маски часто наносять малюнок із синтетичного матеріалу, що погіршує циркуляцію повітря та сприяє розмноженню бактерій та вірусів. Якщо простими словами, синтетична маска створює парниковий ефект. В результаті, якщо вчасно не змінити маску, на ній розмножуються різноманітні хвороботворні мікроорганізми. Також страждає шкіра на обличчі, тому що немає доступу повітря.

Також Морозова нагадала, що при виборі багаторазових масок не можна забувати про своєчасне прання. Виріб повинен бути чистим та змінюватися кожні 2-3 години. Інакше маска стане чудовим місцем для розмноження патогенних мікроорганізмів. Але навіть при належному догляді за багаторазовою маскою краще вибирати найпростіші одноразові маски, тим більше що зараз вони коштують зовсім недорого.

Якщо ви помітили ознаки дерматиту, спробуйте замінити багаторазову маску на одноразову медичну або багаторазову бавовну. Проблема повинна зникнути, якщо ж ні, зверніться до лікаря.