Українці платитимуть додаткові гроші за те, що їм постачають воду та опалення: скільки доведеться віддавати щомісяця?

Наразі українці сплачують комунальні послуги і додатково оплату за транспортування газу. Суми виходять доволі різні. Загалом всі говорять, що цьогорічна зима буде важкою. Опалення дорожчає, а батареї досить холодні. Але й це ще не все. Вже цього місяця кияни отримали платіжки з сюрпризом. Відтепер платити доведеться ще більше, і сума ця залишатиметься незалежно від сезону, незалежно від наявності пільг, чи будь-яких інших факторів.





Мова про абонплату, яку доведеться віддавати постачальникам послуг

Новий тариф — це абонентська плата за надавання послуг. Наразі вона стягуватиметься за постачання теплої води і газу. Сьогодні, максимальна сума, яку можна стягувати з однієї квартири — 33,74 за постачання води, і 30,95 за постачання тепла. Однак є ще один сюрприз.

Ця плата буде регулярно зростати разом із прожитковим мінімумом, адже напряму до нього прив’язана. Відтак вже у наступному місяці, загалом доведеться заплатити 110 грн. зверху до основних тарифів (не враховуючи банківської комісії).

За попередніми підрахунками експертів, за 1 місяць завдяки таким абонентським платам, українці спільно заплатять трішки більше 2 млрд. гривень, а за рік сума й зовсім карколомна — понад 24 млрд. гривень. Дана абонплата вже включає витрати пов’язані з обслуговуванням лічильників.

Українці дуже незадоволені нововведенням

В коментарях до відповідної публікації у соціальних мережах українці не стримують своїх емоцій. Більшість просто відмовляються платити додаткові гроші. Є й такі, хто не проти заплатити абонентську плату, але за умови, що газ буде якіснішим. А то, мовляв, лічильник мотає, а тепла в домі немає.