Виплати вперше так сильно виростуть: в кабміні анонсують хороший рік для пенсіонерів

Пенсії в Україні вже давно “поза конкуренцією”. Напевно ніде в світі, чи як мінімум в Європі, немає таких низьких виплат. На жаль, українські пенсіонери одні з найбідніших, але уряд впевнено крокує до того, щоб це змінити.





Відтак, в цьому році вже було ряд підвищень, і вперше починаючи від 2014 року середня пенсія перевищила розмір прожиткового мінімуму. Це вважається хорошим показником. Далі — більше, запевняють у Міністерстві соціальної політики.

На 2022 рік плани більш, ніж амбітні. Середня пенсія має перевищити позначку у 4000 грн. Також, не менше цієї суми мають отримувати всі пенсіонери, яким більше 70 років.

Підвищення відбуватиметься у кілька етапів

Міністр соціальної політики Марина Лазебна наголосила, що підвищення відбуватиметься у кілька етапів, і щоразу добавки нараховуватимуться іншим категоріям громадян. Все для того, аби перерахунок торкнувся всіх.

Першими на черзі будуть пільгові категорії громадян, АТОвці та родичі тих, хто загинув в зоні АТО. Далі, підвищення стосуватимуться власників максимальних та мінімальних пенсій. Остання до речі у наступному році перевищить позначку у 2000 грн., а максимальна стане більше 20 000 грн.

На наступний рік під індексацію потраплять навіть ті професії, які раніше не підпадали під подібні перерахунки. Це журналісти, військові, науковці, тощо. Також, вікова категорія 70-75 років у жовтні отримає по 300 грн., у вигляді щомісячної надбавки.

Нагадаємо, що у жовні 2021 року подібну надбавку, але у розмірі 400 гривень вже отримала вікова категорія 75-80 років. А ще раніше, навесні, по 500 гривень дорахували тим кому 85+. Ці гроші люди отримують кожного місяця на постійній основі.