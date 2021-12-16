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Комаровський розповів, з якого віку дитина має чистити зуби: багатьох це здивує

17.12.2021
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Почистити зуби — це щоденний обов’язковий ритуал. В ідеалі, зуби потрібно чистити двічі на день, зранку одразу після пробудження і ввечері перед сном. Дехто, хто особливо ретельно піклується про свою посмішку може ополіскувати зуби або й повноцінно їх чистити після їжі чи вживання кави, адже кава провокує жовтизну.


Що ж стосується діток, то вони також мають слідкувати за гігієною ротової порожнини. Є спеціальні дитячі зубні пасти, які можна ненароком ковтнути і нічого поганого не трапиться.

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То ж з якого віку треба чистити зуби?

Батьки часто в цьому питанні покладаються на власні відчуття. Але на справді є чіткі рекомендації від лікарів і от Комаровський ними поділився.

Зуби треба чистити ще тоді коли їх, навіть, немає

Так-так, виявляється, що зуби потрібно чистити ще до їхньої появи. Точніше не чистити, а злегка масажувати ясна. Далі, як тільки у малечі з’явиться перший зуб, його слід вже очищати щіткою та пастою. І так на постійній основі. Комаровський впевнений, що батьки мають привчати дитину до подібної гігієни ще у несвідомому віці, щоб цей ритуал заклався у підсвідомості і в майбутньому сприймався дитиною, як щось само собою належне.

У старшому віці дітки мають чистити зуби ще й після солодощів

Також, Комаровський рекомендує батькам слідкувати за тим, щоб діти не їли надто багато солодощів, а якщо вже так трапилося, то потрібно почистити зуби щоб забрати з емалі залишки шоколаду, який провокуватиме карієс.

Зберегти молочні зубки здоровими — досить просто. Потрібно всього лиш дотримуватись ретельної гігієни, а ще не нехтувати візитами до стоматолога. Молочні зуби потрібно лікувати, і в такому випадку дитина не знатиме, що таке зубні болі, чорні зуби, або й зовсім беззубий рот вже у 4-5 років.

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17.12.2021
1 хвилина на прочитання

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